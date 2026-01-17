Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy sábado 17 de enero de 2026

El Sinuano Noche se mantiene como uno de los juegos de chance más tradicionales y representativos del Caribe colombiano. Con el paso de los años, este sorteo nocturno se ha consolidado como una referencia diaria para miles de jugadores que cada noche consultan los resultados con la expectativa de comprobar si la suerte estuvo de su lado.

La constancia de sus sorteos y una mecánica fácil de entender han sido factores clave para sostener un alto nivel de seguimiento en distintas regiones del país. Tanto apostadores frecuentes como jugadores ocasionales revisan de forma permanente el resultado de cada jornada, posicionando al Sinuano Noche entre los juegos de azar más consultados en Colombia.

Resultado oficial del Sinuano Noche hoy, sábado 17 de enero de 2025

La organización del sorteo dio a conocer la combinación ganadora correspondiente a la jornada del sábado 17 de enero de 2025, una fecha seguida de cerca por los participantes habituales del chance.



El resultado oficial fue el siguiente: XXXX.



Número ganador: XXXX

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El éxito del Sinuano Noche radica en el equilibrio entre tradición y accesibilidad. Los valores de apuesta, que van desde $500 hasta $25.000, permiten la participación de personas con diferentes presupuestos, lo que lo convierte en una alternativa cercana y popular dentro del panorama de los juegos de azar.

Durante 2025, el sorteo incorporó una novedad importante con la inclusión de la quinta balota, una actualización que amplió las combinaciones posibles y aumentó las opciones de premio. Este cambio se integró sin alterar la estructura clásica del juego, lo que facilitó la adaptación tanto de jugadores habituales como de nuevos participantes.



Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo permite a los jugadores planificar sus apuestas y consultar los resultados de manera clara y oportuna. La publicación constante de los números ganadores y la transparencia del proceso refuerzan la confianza del público en este sorteo nocturno.



Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Para adaptarse a distintos perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad otorga premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, lo que permite estrategias flexibles tanto para jugadores ocasionales como para apostadores con mayor experiencia.



¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio del Sinuano Noche es claro y seguro. El ganador debe presentar:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad original y fotocopia.

De acuerdo con el valor del premio, medido en UVT, pueden requerirse documentos adicionales:

