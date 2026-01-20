En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
EPS
Augusto Rodríguez
Profesor del Externado
Accidente de trenes en España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Revelan estrategia para bajar el dólar a $2.500: la medida afectaría a los pensionados

Revelan estrategia para bajar el dólar a $2.500: la medida afectaría a los pensionados

El Gobierno de Gustavo Petro advirtió que en los próximos días publicará un proyecto de decreto que reduciría el límite de inversión en el exterior.

Publicidad

Publicidad

Publicidad