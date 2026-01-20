Revelan estrategia para bajar el dólar a $2.500: la medida afectaría a los pensionados

El debate económico en Colombia volvió a abrirse tras un anuncio técnico que, en apariencia, tendría un impacto directo en el bolsillo de los colombianos. No se trata de un nuevo impuesto ni de una medida inédita que afecte de forma inmediata el gasto diario, pero sí de una decisión que incidiría en el ahorro pensional, la inversión y el comportamiento del dólar. En este contexto, una nueva propuesta del Gobierno ya empezó a mover el tablero financiero.



Gobierno advierte un ajuste en inversiones de fondos pensionales

El Gobierno de Gustavo Petro advirtió que en los próximos días publicará un proyecto de decreto que reduciría el límite de inversión en el exterior de los fondos privados de pensiones, pasando del 49 % al 30 %. Esta medida impacta de forma directa a más de 18 millones de trabajadores afiliados a estos fondos y obligaría a repatriar recursos que actualmente están invertidos fuera del país.

Ante este anuncio, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el proceso será gradual y tendrá un plazo máximo de cinco años, aunque la meta ideal sería cumplirlo en tres. Según indicó Ávila, la idea es redirigir entre $120 billones y $250 billones hacia la economía nacional, con el objetivo de fortalecer la inversión interna y el financiamiento del país.

Petro defiende traer el ahorro al país

Desde el Gobierno, el argumento central es que el ahorro pensional debe cumplir un rol más activo dentro de la economía local. El presidente Gustavo Petro defendió la propuesta a través de su cuenta en X con un mensaje contundente:



Bajo condiciones de bajo ahorro, es una estupidez sacar nuestro poco ahorro. Buena parte del ahorro de las familias se da en el fondo de pensión; por tanto, es conveniente para la economía del país traer ese ahorro. Debe hacerse progresivamente, estoy de acuerdo. Lo peor es detener el flujo anual.

El Ministerio de Hacienda también aclaró que la medida solo aplicaría para las administradoras de fondos de pensiones (AFP) y los cotizantes activos. Los pensionados actuales no se verían afectados por este ajuste regulatorio.



Estrategia bajaría el dolar a $2.500: critican medida

El anuncio no cayó bien en varios sectores. Analistas y representantes del sistema pensional han advertido posibles efectos negativos sobre la rentabilidad de los ahorros y la tasa de cambio. La exdirectora de la Unidad de Regulación Financiera, Mónica Higuera, cuestionó la iniciativa en su cuenta de X: “¿Alguien ha calculado realmente qué pasaría con la TRM si se repatriaran USD125 billones en ahorros pensionales? ¿Estamos dispuestos a ver un dólar a $2.500 solo por ‘traer la inversión al país’? El ahorro de los colombianos no es un botón de pánico macroeconómico”.

A estas críticas se sumaron las objeciones presentadas por la consultora Integral Soluciones Pensionales (ISP), que alertó sobre riesgos como una menor diversificación internacional, mayor exposición a crisis locales y posibles vulneraciones al derecho de propiedad y al marco legal vigente.



Entre las principales objeciones se destacan: