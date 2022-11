Revelan vínculos de tres altos funcionarios del Gobierno con caso Panama Papers

El portal Conectas reveló que el exministro Alberto Carrasquilla aparece desde 2011 como accionista con un 33 por ciento de la sociedad panameña Navemby Invesments Group INC. Esta empresa según los documentos revelados fue creada através de Konfigura Capital LTDA, registrada en Colombia. (Lea también: Nombres de políticos colombianos aparecen en escándalo de Panamá Papers )

Publicidad

Según los correos internos de una firma de abogados a MF, la sociedad necesitaba ser creada para “una estructura que estamos montando en Colombia”. Se solicitó un poder sobre la empresa, pero MF decide que para Carrasquilla no puede ser general sino específico, por su característica como Persona Expuesta Políticamente PEP.

En un correo del 26 de octubre de 2011, se explica ue “Navemby Investments es el socio mayoritario de Konfigura Capital S.A., sociedad que funciona como el gestor profesional de dos fondos de capital privado dedicados a la compra de cartera siniestrada , Non Performing Loans (NPL)”.

Publicidad

Al ser consultado por un periodista de Panama Papers sobre esta empresa, el exministro de Hacienda confirmó que la sociedad fue constituida el 1 de noviembre de 2007, pero está inactiva hace varios años. “No posee ningún activo ni tiene cuentas corrientes o de ahorros en Panamá, en Colombia o en ninguna parte”, indicó.

Publicidad

Su función era servir de holding para “desarrollar negocios de infraestructura en varios países de Latinoamérica. Estos negocios tenían como origen un joint venture (“advisory agreement”) suscrito en noviembre de 2007 por varias empresas de capital americano, que suponían inversiones en dólares (y en otras monedas) en Colombia pero también en otros países que aceptan dólares como moneda de curso legal (por ejemplo, Perú)”.

La sociedad se constituyó en Panamá porque la mayoría de las inversiones se iban a realizar en dólares y “la regulación colombiana no permite mantener cuentas en dólares”. El exministro explicó que “en ejecución del advisory agreement se trajeron a Colombia dineros, lo cual se hizo cumpliendo con la totalidad de la regulación cambiaria y tributaria aplicable” y anexó la revisoría fiscal que lo certifica.

Publicidad

Sin embargo, aclaró que nunca salieron dineros desde Colombia hacia Navemby Investments Group INC., sino que los recursos ingresaban al país “cumpliendo todas las normas aplicables, incluyendo las tributarias, y se efectuaron las declaraciones que correspondían ante la DIAN y el Banco de la Republica”.

Publicidad

Por último, el exministro señaló que Navemby Investments ya no es el socio mayoritario de Konfigura Capital, que actualmente tiene socios colombianos y no tiene vínculo alguno con la sociedad panameña.

-Augusto Acosta Torres

Publicidad

Augusto Acosta fue Superintendente Financiero entre 2006 y 2007, pero fue abruptamente relevado por orden del entonces presidente Álvaro Uribe y después de esto no ha vuelto a tener ningún cargo público. Acosta tuvo además puestos altos en una multitud de entidades bancarias y bursátiles, además de ser Viceministro de Justicia, Viceministro de Defensa, Miembro del Consejo Asesor del Superintendente Bancario de Colombia y Consultor del Ministerio de Hacienda.

Publicidad

Su empresa con MF:

Según los documentos de MF, en 2009 Acosta buscó adquirir la empresa ORNA EQUITIES INC. junto a su esposa. En MF las alarmas se prendieron inmediatamente por el alto perfil del antiguo superintendente. Acosta precisó que la compañía era “para uso de carácter personal, para manejar sus ingresos del extranjero y cosas por el estilo”. Precisaron que “debido a las consultorías que presta a las empresas internacionales que él quiere ésta nueva sociedad, ya que a él le convendrá más que le paguen en el extranjero, por razones tributarias”. Sin embargo, después de un largo debate interno, MF le escribió a los abogados intermediarios de Acosta que “en atención a su última comunicación, me permito informarle que el señor AUGUSTO ACOSTA si ha desempeñado cargos públicos en Colombia. Por lo anterior y de conformidad con la política de MOSSACK FONSECA, cancelaríamos la solicitud del poder general a favor del señor AUGUSTO ACOSTA y por el momento solo emitiríamos uno a favor de la esposa”. Acosta logró tramitar un poder general para manejar Orna Equities en 2013.

Publicidad

Acosta dice Orna era una empresa que tenía unos accionistas que hizo inversiones en la empresa Murano Consultores que es su empresa en Colombia. Dice que en 2012 compró esa participación, y esa compra quedó debidamente registrada en el Banco de la República. “Es un capital que no he terminado de pagar” dice. Según Acosta en 2009 lo que se tramitó fue dos poderes para el manejo de la firma extranjera. Uno a nombre de su esposa y otro a nombre de él.

Publicidad

-Andrés Flórez Villegas

Abogado y Magíster en Derecho de la Universidad de Cornell (Estados Unidos). En su calidad de director general de Regulación Financiera, se desempeñó como coordinador del equipo negociador del capítulo de servicios financieros del TLC con Estados Unidos. Fue director de Fogafin hasta mediados del 2007. Como abogado particular, posteriormente representó a fondos de pensiones e inversionistas institucionales afectados por el caso Interbolsa. Fue socio de Konfigura, la misma empresa del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla.

Publicidad

Su empresa con MF:

Publicidad

En varias comunicaciones de MF experesan la inquietud sobre la participación de Florez dada su reciente relación con el Gobierno como director de Fogafin: “Mucho le agradecemos nos autorice a agregar al señor Dr. Andrés Flórez Villegas en nuestra base de datos como contacto y con el cargo de socio de esta empresa. De igual manera le agradeceríamos nos confirme si el Dr. Andrés Flórez Villegas actualmente ocupa el cargo de Director de Regulación Financiera del Ministerio de Hacienda en el actual gobierno”, escriben desde el departamento a cargo de hacer el due dilligence del caso. En otro mensaje dicen: “Favor tomar nota que el contacto del cliente en mención, el Sr. Andrés Florez Villegas está clasificado como PEP (Political Exposed Person)”.

Florez dijo que Navemby Invesments Group INC fue una sociedad en Panamá constituída entre 2007 y 2008 que buscaba ser una holding de inversiones concebido con recibir capitales americanos. Según él, la idea era gestionar recursos en Panamá, en Perú, Colombia y Chile, respaldado en contratos de Joint Venture. Según él, las expectativas que se tenían no se concretaron. Navemby fue socia de Konfigura. Según Florez su particpación en la empresa era la espectativa de remuneración sobre unos benefios que no se dieron. “El registro de estas operaciones se hicieron ante el Banco de la Republica y se declararon y pagaron todo los impuestos que correspondían. Hoy no tengo ninguna participación ni en Navamby ni en Konfigura”.

Publicidad

Este mismo martes el portal Conectas , plataforma periodística para las Américas, reveló la lista de más colombianos implicados en el escándalo de Panamá Papers.

Publicidad

La filtración de más de once millones de documentos por parte del ICIJ, revelan la creación de empresas ‘offshore’ para que personajes de la vida pública administraran su patrimonio.