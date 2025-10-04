Se acabó el 'hotel mamá': Ley permite sacar a hijos de la casa por estos motivos

En Colombia, son muchos los jóvenes que aún viven en la casa de sus padres después de cumplir 18 años, ya sea por razones económicas, académicas o de comodidad. Sin embargo, la ley podría ponerle fin al llamado “hotel mamá”, pues los padres no tienen la obligación de mantener a sus hijos de manera indefinida, ni de ofrecerles techo de por vida.

Existen límites legales que determinan hasta cuándo se puede brindar manutención y en qué momento los padres pueden exigir que los hijos abandonen el hogar.

Si bien en el país los altos precios de la vivienda y la falta de estabilidad laboral dificultan el proceso de independizarse, lo cierto es que, según datos de la OCDE, el 35% de los jóvenes entre 20 y 29 años en Colombia aún viven con sus padres. A pesar de esta realidad, la ley fija plazos y condiciones claras respecto a esta obligación.



Hasta cuándo se debe mantener a los hijos en Colombia

De acuerdo con la normativa colombiana, específicamente el artículo 288 del Código Civil y la Ley 1098 de 2006 (Código de Infancia y Adolescencia), los padres tienen la obligación de garantizar el bienestar, educación y manutención de sus hijos hasta los 18 años. No obstante, esta responsabilidad puede extenderse hasta los 25 años si se cumplen ciertos requisitos:

Que el hijo o hija se encuentre estudiando de manera constante, con compromiso y dependa económicamente de sus padres para continuar su formación. Que presente una discapacidad física o mental que le impida subsistir por sus propios medios.

Fuera de estas circunstancias, los padres no están obligados legalmente a seguir cubriendo los gastos básicos de sus hijos, ni a permitir que sigan viviendo en la vivienda familiar.



¿Pueden los padres sacar legalmente a sus hijos adultos de la casa?

Cuando un hijo mayor de edad ya terminó sus estudios y continúa viviendo en la casa de sus padres sin justificación válida, la ley ampara a los padres para exigirle que se retire del hogar.

Según lo establecido en el artículo 384 del Código General del Proceso, en caso de negativa por parte del hijo, los padres pueden solicitar ante un juez el desalojo o la restitución del inmueble.

Esto significa que el famoso “hotel mamá” tiene un límite. Si bien la familia es el primer espacio de apoyo, la ley también protege a los padres de verse obligados a mantener indefinidamente a hijos adultos.

Conocer estos plazos y derechos no solo ayuda a prevenir conflictos familiares, sino que también aclara cuándo termina la obligación económica. En Colombia, la manutención no es perpetua: es un compromiso que busca acompañar el crecimiento hasta que cada hijo alcance independencia y estabilidad.