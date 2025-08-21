“Se ha convertido en un fetiche político”: Anif sobre sistema de estratificación

El presidente de Anif, José Ignacio López, cuestionó el sistema de estratificación en Colombia y advirtió que este mecanismo ya no responde a las necesidades de redistribución social. Según explicó, la clasificación de hogares por estratos se ha convertido en un “fetiche político” que está generando distorsiones en las políticas públicas.

“Muchos colombianos con ingresos altos viven en estrato 3, y eso lleva a que se subsidien hogares que no lo ameritan. El exceso de simplificación está deformando los incentivos y si seguimos reforzando políticas con base en estratos, vamos a seguir profundizando el problema”, afirmó López en diálogo con Mañanas Blu 10:30 AM.

El líder gremial señaló que, aunque la estratificación fue un instrumento útil en su momento, hoy resulta insuficiente para atender los retos de la desigualdad. En su lugar, pidió avanzar hacia sistemas más precisos de focalización de subsidios que eviten el desperdicio de recursos públicos.

López también aprovechó para advertir sobre otros riesgos económicos del país. Destacó que el crecimiento se apoya principalmente en el gasto de los hogares y en las remesas —que ya superan los 12.000 millones de dólares anuales—, pero alertó que la inversión empresarial es baja y que la falta de ajuste fiscal amenaza la sostenibilidad de las políticas sociales.

“Me preocupa mucho que el tema político no se está tomando en serio la sostenibilidad fiscal del país. Eso nos puede llevar a una situación compleja de construir política social que en el tiempo no sea sostenible”, concluyó.