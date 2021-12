"Se salva el proyecto": Duque sobre Hidroituango tras acuerdo para desembolso de $3.8 billones

El presidente Iván Duque sirvió este viernes como testigo en el acto de firma del acuerdo con el que la aseguradora Mapfre aceptó pagar $ 3.8 billones de los $ 4.3 billones del fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría por el detrimento patrimonial de la megaobra de Hidroiguango.

Al acto acudieron, además de Duque, el contralor Felipe Córdoba, así como delegados de EPM, el alcalde de Medellín Daniel Quintero, contratistas y representantes de aseguradoras.

El objetivo del acto fue oficializar el pago de la sanción y avanzar en la continuidad de las obras de Hidroituango.

"Hoy se salva el proyecto, de avanza el proyecto y no existe razón o excusa para no tener las turbinas operando en los tiempos previstos. En junio de 2022 la primera turbina operando y pocas semanas después la segunda turbina", declaró el presidente Duque en el marco del acto.

"Es importante para las finanzas de EPM porque tenía la responsabilidad de cumplir. De no hacerlo la sanción hubiera generado un quiebre en la estabilidad fiscal de la empresa También se están salvando las finanzas de una empresa emblemática del país y de la ciudad de Medellín", añadió el mandatario.

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por su parte, se mostró contrario a las versiones de que la emergencia en Hidroituango fue un accidente.

“En eso no nos podemos llamar a confusiones. Si hubiera sido accidente no hubiera habido fallo de la Contaloria. Quienes dicen que esto fue un accidente quieren que EPM pague esa plata, eso lo tienen que terminar de pagar los contratistas. Quienes dicen que es un siniestro quieren que el deducible de 800.000 millones de pesos lo pague EPM y los ciudadanos. No, aquí hay responsables”, afirmó.

En su internvención, el contralor Felipe Córdoba aclaró que con el acuerdo se paga el 90% del detrimento patrimonial y que en el momento en que se salden los 4.3 billones de pesos no habrá ni inhabilidades ni sanciones contra los 26 implicados, porque lo que le importa al ente de control es “recuperar la platica de los colombianos”.