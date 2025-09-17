Según Fenalco, al menos $125.000 invertirán los bogotanos en el regalo de Amor y Amistad

El Día del Amor y la Amistad, considerado la cuarta fecha comercial más importante del año después de Navidad, Día de la Madre y Día del Padre, representará un aumento en ventas cercano del 30 % frente a un fin de semana normal en la capital.

Restaurantes, hoteles, supermercados y accesorios, serán los sectores más beneficiados, mientras que en las floristerías la demanda llegará a duplicarse.

Para el gremio de comerciantes, el 77 % de los bogotanos planea festejar, bien sea con su pareja o amigos. Tradiciones como el “Amigo Secreto” continúan dinamizando el consumo, y entre los regalos más populares destacan chocolates, flores, accesorios, peluches e invitaciones a cenar.

Foto: Pexels

El gasto promedio por persona se estima en $125.000 y los medios de pago estarán divididos: el 51 % de los compradores optará por efectivo o débito, mientras que el 49 % usará tarjetas de crédito.

Además, como parte de la estrategia Bogotá Despierta, los centros comerciales, zonas gastronómicas y espacios culturales ampliarán sus horarios para ofrecer experiencias a los ciudadanos

“Este próximo sábado 20 de septiembre tenemos además Bogotá Despierta con ampliación de horario de los comerciantes, donde nos acompaña la Secretaría de Desarrollo que se suma con su campaña de Bogotá 24 horas”, afirmó el director de Fenalco Bogotá, Juan Esteban Orrego.

Esta jornada, además contará con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico a través del programa Bogotá 24 Horas.