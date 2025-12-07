En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Ricardo Roa
Inflación
Sorteo del Mundial

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Separados se quedarían sin nada por ley: no se podría reclamar bienes de expareja por este trámite

Separados se quedarían sin nada por ley: no se podría reclamar bienes de expareja por este trámite

De acuerdo con la Ley 54 de 1990, se crea una sociedad patrimonial siempre y cuando la convivencia supere los dos años; sin embargo, la omisión de un trámite podría costar caro al bolsillo.

Publicidad

Publicidad

Publicidad