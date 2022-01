Si compra por plataformas chinas ya no tendrá que enredarse para pagar el IVA

Los compradores de las plataformas AliExpress, Shopee, Wish, MailAmericas, CNE Express y Sinotrans ya no tendrán que preocuparse por el trámite para el pago de IVA cuando compren cosas por 200 dólares o menos en países con los que Colombia no tiene un tratado de libre comercio, como la China.

La 4-72 logró un acuerdo con esos operadores para que se incluya el IVA en el precio de los artículos y estos lleguen al país con el impuesto pagado, en lugar de tener que hacer una legalización antes de recibir el paquete.

"Esta es una muy buena noticia, un ejemplo del efecto es que el 97 % de los envíos que realiza al país el operador logístico internacional MailAmericas viene ya con el IVA pago, entonces usted no tendrá que hacer ningún trámite adicional", anotó el presidente de 4-72, Gustavo Araque.

El cobro de IVA para esta clase de paquetes comenzó a regir en septiembre y generó un enorme trancón en las bodegas de 4-72, debido a que se tuvo que contactar a cada uno de los dueños de esos paquetes para cobrarles el impuesto antes de la entrega. Hoy quedan aún unos 114.000 paquetes por pagar, de 1.7 millones que han ingresado al país desde que comenzó la medida.

