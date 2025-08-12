Si usted hace esto con su tarjeta de crédito sufre de ansiedad financiera

¿Siente un nudo en el estómago cada vez que piensa en sus finanzas? No está solo. La ansiedad financiera, o estrés financiero, es definida como la preocupación intensa que una persona tiene sobre su situación económica. En Colombia, un alarmante 68 % de las personas experimenta este tipo de ansiedad, lo que enciende las alarmas por su impacto en la salud mental.

La clave está en cómo usa su tarjeta de crédito en público y en casa. Un estudio reciente de la firma Sinnetic publicado en El Espectador reveló una señal clara y silenciosa de esta ansiedad: el 67% de los encuestados reconoce que le da vergüenza hablar de su escasez económica frente a su pareja o amigos.

Una de las maneras en que se expone mucho más esa presión social y emocional es con el uso de la tarjeta de crédito. Según explica el estudio, muchas personas pagan en público con su tarjeta a una sola cuota y, una vez en casa, difieren el gasto a tres o seis meses. Si usted se identifica con esta situación, es una señal inequívoca de que el estrés financiero está presente en su vida.

Pero este no es el único síntoma. La ansiedad financiera puede manifestarse de diversas maneras, tanto emocionales como físicas:



Preocupación intensa al revisar sus cuentas o al hablar de dinero. Es común evitar revisar los estados de cuenta para no aumentar la preocupación.

Es común evitar revisar los estados de cuenta para no aumentar la preocupación. Sentimiento de culpa al gastar, incluso en lo que es necesario.

incluso en lo que es necesario. Postergación constante de decisiones económicas importantes debido al miedo o al agotamiento mental.

debido al miedo o al agotamiento mental. Irritabilidad en el entorno familiar o laboral.

Problemas de sueño recurrentes, como insomnio.

Malestares físicos sin causa médica clara, como dolores de cabeza frecuentes o problemas gástricos. De hecho, el 27% de las personas somatiza la ansiedad con estos síntomas.

BLU Radio, Tarjeta de crédito referencia / Foto: Pixabay

Eddy Vera, CEO de EV FINANCIAL, enfatiza que la salud financiera no depende de tener altos ingresos, sino de planificar con claridad y tomar decisiones desde la calma. Muchas personas viven atrapadas en el miedo al futuro o la vergüenza del presente, normalizando un desgaste emocional significativo.

Visibilizar esta relación entre el dinero y el bienestar integral es crucial. Implica transformar la manera en que se habla del dinero, desmontar los estigmas que lo rodean y ofrecer acompañamiento que no solo resuelva cifras, sino también emociones. Si usted se identifica con estas señales, es momento de reconocerlo y buscar herramientas para mejorar su bienestar financiero y emocional.