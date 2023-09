Superservicios confirma que riesgo de apagón a usuarios se desvanece: la Creg tomó decisiones anoche

Air-E y otras 19 compañías de electricidad recibieron una advertencia por parte del mercado mayorista debido a su falta de pago o ajuste de garantías en el tiempo estipulado.

Los problemas comenzaron cuando estas empresas no cumplieron con sus obligaciones financieras. Entre estas empresas, Air-E destaca por atender a más de 1.2 millones de usuarios en la costa Caribe , lo que añade una dimensión crítica a la situación.

La advertencia establece un plazo claro para que estas compañías solventen sus deudas: el 18 de octubre, que representa el decimoquinto día hábil desde el incumplimiento inicial. Si no logran ponerse al día antes de esta fecha límite, comenzará un programa de limitación del suministro de energía a los usuarios finales, lo que significa que podrían quedarse sin electricidad.

En diálogo con Mañanas Blu, el superintendente de Servicios Públicos, Dagoberto Quiroga, entregó detalles sobre la advertencia y cuáles son las medidas que se han tomado.

Explicó que no se trata definitiva, sino de una advertencia a las comercializadoras, “Si bien es cierto, las comercializadoras estaban un poco en situación económica complicada debido a que no se les había pagado algunos subsidios o todavía no han resuelto la situación de la opción tarifaria que se ocasionó a raíz de la pandemia. Ya el Gobierno Nacional ha venido buscando opciones para colaborar con las comercializadoras a fin de que puedan resolver su problema de flujo de carga”.

Sobre la situación, dio un parte de tranquilidad, la Creg ya habría tomado decisiones con el fin de dar solución de las comercializadoras, “el problema que tenían ya está pronto a solucionar”, contó.

Contó que se está facilitando el acceso de las comercializadoras a la compra de energía. Y eso obviamente despeja cualquier posibilidad de que haya cortes o que eventualmente se decida suspender el suministro por parte de ese mercado de energía.

Sobre las comercializadoras que están en jaque, aseguró que son las que no tienen contratos, por lo cual deben acudir a comprar por bolsa a comprar por bolsa, esto debido a que no tienen flujo de caja.

Sin embargo, según el superintendente, la Creg ha facilitado las garantías con el fin de facilitar el proceso, “ha bajado unas condiciones que hacía complicado que las comercializadoras compraran por bolsa debido a esas garantías que se exigen también para esa compra. Entonces ya la Creg está solucionando ese problema”.

Vea la entrevista en Mañanas Blu:

