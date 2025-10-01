SuperServicios ordena vigilancia especial a generadoras: Acolgen pide imparcialidad

El Gobierno Nacional anunció el inicio de una vigilancia especial a las generadoras de energía eléctrica para establecer si hay especulación tras el incremento de los precios de energía en bolsa. Desde Acolgen piden garantías de que las investigaciones se harán sobre criterios técnicos y no políticos.

El anuncio de la vigilancia especial se dio luego de un oficio en el que el Ministerio de Minas y Energía pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos que actuara para establecer si hay actuaciones irregulares.

"El objetivo principal de este seguimiento es garantizar la transparencia, eficiencia y confiabilidad del mercado, así como verificar que las decisiones de los generadores estén alineadas con la adecuada prestación del servicio público de energía eléctrica para los usuarios del país", dijo la SuperServicios en un comunicado.

Blu Radio - AFP Blu Radio - AFP

Por su parte, Acolgen, gremio de las empresas generadoras, pidió garantías durante el proceso de vigilancia.



"Sugerir que las fluctuaciones en los precios de bolsa provienen de prácticas contrarias a un comportamiento leal en el mercado carece de fundamento, a menos que se cuente con evidencia técnica rigurosa. Por tal razón, es clave que la vigilancia anunciada se traduzca en conclusiones basadas en datos objetivos, evitando interpretaciones políticas que debiliten la credibilidad del mercado", aseguró Acolgen.

El gremio pide al Gobierno que tenga en cuenta lo apretado que está el mercado de la energía en Colombia, donde el parque de generación se está quedando al límite de la demanda. El rezago en la entrada en operación de nuevos proyectos está llevando a presiones en los precios.

Desde el inicio de su mandato, el gobierno de Petro ha defendido la idea de modificar el marco de tarifas de electricidad en Colombia, argumentando que el esquema actual beneficia a las empresas y afecta los intereses de los usuarios.

