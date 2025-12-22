¿Tiene cuenta o crédito en Itaú? Lo que debe saber tras el acuerdo con Banco de Bogotá

El Banco de Bogotá anunció un acuerdo estratégico para adquirir el portafolio de clientes de consumo y vivienda de Itaú Colombia e Itaú Panamá. Con esta operación, la entidad busca fortalecer su posición como banco universal y ampliar su escala en el sistema financiero nacional.

La transacción, revelada este lunes 22 de diciembre de 2025, implica la transferencia de aproximadamente 267.000 clientes. Estos usuarios representan activos y pasivos valorados en cerca de $6.5 billones en créditos y $4.1 billones en depósitos.

César Prado, presidente del Banco de Bogotá, explicó que este movimiento mejora la participación de mercado de la entidad en segmentos clave como vivienda y consumo. "Es un paso que mejora nuestra escala, complementa nuestro portafolio y refuerza la solidez con la que competimos en este mercado", aseguró el directivo.



¿Qué sucederá con los clientes de Itaú?

Para los miles de usuarios que hoy tienen sus productos financieros en Itaú, el proceso se dividirá en dos etapas clave:



Continuidad inmediata: por ahora, no habrá cambios en la atención. Itaú Colombia confirmó que mantendrá sus servicios, canales y atención al público sin modificaciones mientras avanzan los trámites legales.

por ahora, no habrá cambios en la atención. Itaú Colombia confirmó que mantendrá sus servicios, canales y atención al público sin modificaciones mientras avanzan los trámites legales. Transición futura: la transferencia efectiva de los clientes y sus cuentas solo ocurrirá una vez se reciba la autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia y se realice el cierre formal de la transacción.

Banco Itaú tendrá horarios especiales en el fin de año Foto: Itaú

¿Qué pasará con Banco Itaú en Colombia?

Pese a la venta de su banca minorista (personas naturales), el Grupo Itaú aclaró que Colombia sigue siendo un mercado estratégico. La entidad enfocará sus operaciones en el segmento Itaú Corporate, atendiendo exclusivamente a empresas y personas jurídicas.



De igual forma, mantendrán su presencia a través de la Tesorería y sus filiales de comisionista de bolsa y fiduciaria. Por su parte, el Banco de Bogotá proyecta que esta adquisición le otorgará un crecimiento adicional de entre el 1.7% y el 2.6% en sus carteras de vivienda y depósitos