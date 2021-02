Todo lo que usted necesita saber del bitcoin y no se atreve a preguntar

El bitcóin, la criptomoneda más utilizada , ha marcado este miércoles un nuevo máximo histórico por encima de 51.000 dólares (42.227 euros), después de superar ayer la frontera de 50.000 dólares (41.400 euros). En este momento, muchos inversores siguen viendo con desconfianza la criptomoneda, mientras que grandes capitales comercian con ella sin reparos e incluso la recomiendan.

Al respecto, hablaron en Mañanas BLU 10:30 el economista Daniel Lacalle, el experto Camilo Díaz y el superintendente Financiero Jorge Castaño.

"Bitcoin no puede ser una burbuja. El precio lo único que muestra es que la demanda es muy superior a la oferta", dijo Lacalle.

"Ignorar bitcoin es algo que no tiene mucho sentido, pero esto no quiere decir que como activo financiero tenga el valor que marca en los mercados financieros", sostuvo Camilo Díaz, quien no descartó que sí se pueda convertir en una burbuja.

"Si un colombiano quiere comprar un criptoactivo debe saber que no tiene respaldo del Gobierno nacional", advirtió Jorge Castaño, superintendente Financiero.

