Colombia sigue adelante con la recuperación económica, los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta realizada por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) revelan que el 96,8% de las empresas colombianas ya laboran de forma presencial y el 31,5% de ellas espera aumentos en su planta de trabajadores.

En esa línea y buscando disminuir el desempleo, la multinacional francesa Sodexo, que entre sus principales actividades están las de prestar servicios de alimentación, recepción, mantenimiento, limpieza y la gestión de instalaciones y equipos, abrió convocatoria para contratar diversos profesionales a través de jornadas presenciales de empleabilidad.

La compañía recibirá las hojas de vida de manera presencial en Bogotá, Medellín, Sopó y Madrid.

Dentro de los cargos que se están buscando, se encuentran:

-Auxiliares de limpieza hospitalaria

-Auxiliares de cargue y descargue

-Técnicos de mantenimiento

-Operadores de montacargas

-Auxiliares de limpieza industrial

-Auxiliares de cocina

-Auxiliares de trabajo en las alturas, etc.

La empresa pondrá especial interés en personas que cuenten con experiencia relacionada al cargo que quiera aplicar. Los interesados/as que deseen postularse pueden llevar su hoja de vida a las jornadas de empleo presencial que se harán los días:

-26 de septiembre en Sopó – Cundinamarca, en la Calle 1 No. 3 - 49 antigua Policarpa.

-27 de septiembre en Madrid, en la Carrera 7 No. 8 - 52 Edificio SENA al lado de la Fiscalía.

-27 y 28 de septiembre en Medellín, en la Carrera 44 # 48 – 18 Aula 221 / Comfama San Ignacio de 8:00 am a 3:00 pm.

-27 y 19 de septiembre en Bogotá, en la Temporal Staffing Avenida Boyaca No. 49-29 piso 5 de 8:00 am a 3:00 pm,

También se podrá enviar el currículum al correo contacto.FMS.co@sodexo.com

