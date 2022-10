Transmetro pide salvavidas para no suspender el servicio

Un SOS por la sostenibilidad financiera de Transmetro lanzaron los tres concesionarios del sistema de transporte barranquillero, en busca de evitar la quiebra y mantener la operación.

Los concesionarios Unión Temporal Sistur y Grupo Empresarial Metrocaribe, encargados de la operación, y Recaudos SIT, al frente del recaudo de dinero, explicaron que la tarifa no alcanzaba a cubrir los gastos de funcionamiento

antes de la pandemia, mucho menos ahora con la reducción de pasajeros, lo que ha generado un déficit del 78% en los ingresos.

“Somos los primeros en apoyar y acatar las medidas de prevención que estableció el Gobierno contra esta pandemia, también cumplimos con las disposiciones legales y medidas de cuarentena de Minsalud y la Alcaldía Distrital de Barranquilla. Estamos trabajando bajo el plan de servicios de carácter operacional que diseñó Transmetro S.A.S. para este tiempo, de manera que todas las disposiciones respecto a la oferta máxima de pasajeros del sistema se cumplieran. Dicha situación tuvo como consecuencia que durante el primer mes sólo pudiéramos movilizar el 18% de la demanda de un día hábil normal", dice una carta enviada al alcalde Jaime Pumarejo.

“Nuestro ingresos provienen exclusivamente de la tarifa que se cobra al usuario, la cual, aún en tiempos de normalidad, sólo alcanza a cubrir como máximo el 80% de la tarifa técnica, las medidas anotadas agudizaron la situación financiera de las empresas. Ante esta situación y en aras de mitigar su impacto, el ente gestor Transmetro firmó en el mes de abril los Otrosí a los contratos de la Operación del Transporte (Otrosí No. 8), y del Sistema de Recaudo, Control y Gestión de Flota y de Servicio y Atención al Usuario (Otro si No. 10) por el orden de los $2.360 millones, con el fin de disminuir el déficit que se requiere para cubrir los costos fijos y los costos variables de la operación actual que tiene unos costos adicionales, dadas las medidas que se deben acometer por los concesionarios en esta situación especial de riesgo”, continuó la misiva.

Según los operadores, la situación actual amenaza la continuidad del servicio, lo que afectaría a 30.000 usuarios y 1.200 trabajadores directos e indirectos del sistema.

"Se hace imperioso y necesario contar, de manera inmediata, con los recursos financieros que garanticen la sostenibilidad del sistema para cubrir el déficit ya expuesto, el cual estimamos que para el periodo comprendido entre los meses de marzo y diciembre del año 2020, estará por el orden de $74.607 millones de pesos, lo que equivale a $8.290 millones de pesos mensuales, pues de no ser así, Transmetro se vería ante una inminente parálisis".