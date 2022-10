Tributaria: salida de salchichón y butifarra se compensará con más impuesto a otros ultraprocesados

De acuerdo con el borrador de la ponencia de reforma tributaria que se discute en el Congreso de la República, los alimentos ultraprocesados pagarían un impuesto del 10% en 2023, de 15% en 2024 y de 20% en 2025.

El texto es revisado por los senadores y representantes antes de radicarlo formalmente, para dar inicio a la primera votación que apruebe o desestime esta reforma.

El documento, que es preliminar y puede sufrir cambios, incluye un nuevo elemento a la hora de generar el impuesto: solo lo pagan aquellos alimentos que se pasen de cierto umbral de azúcar, grasas saturadas o sodio.

Para el caso del sodio, se habla de 300 miligramos por cada 100 gramos de alimento; y para azúcares y grasas saturadas, un valor mayor o igual al 10% del total de energía proveniente de azúcares libres o grasas saturadas.

Esto le abre la posibilidad a la industria de reformular sus productos para venderlos sin tener que pagar el gravamen fijado en estos casos.

Del mismo modo, el impuesto se cobra directamente en la fábrica productora o en la importación de los productos y se libran de él las pequeñas compañías que ganan menos de 3500 UVT al año, unos 133 millones de pesos.

Eso quiere decir que lo que venda una multinacional de alimentos en una tienda será más costoso que los dulces de una fábrica en un municipio pequeño, aunque tengan la misma cantidad de azúcar.

También quedaron excluidos del impuesto la butifarra, el salchichón y la mortadela.

Esta es la lista de alimentos que pagarían el nuevo impuesto propuesto por el Gobierno Nacional :

-Productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte; excepto el arequipe.

-Embutidos y productos similares de carne, despojos, sangre o de insectos; preparaciones alimenticias a base de estos productos, excepto salchichón, mortadela y butifarra.

-Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos, sangre o de insectos.

-Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco).

-Chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao.

-Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería, de la partida 19.05.

-Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado (por ejemplo: hojuelas o copos de maíz); cereales (excepto el maíz) en grano o en forma de copos u otro grano trabajado (excepto la harina, grañones y sémola), precocidos o preparados de otro modo, no expresados ni comprendidos en otra parte.

-Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares. Excepto las obleas.

-Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida 20.06.

-Hortalizas, frutas u otros frutos o sus cortezas y demás partes de plantas, confitados con azúcar (almibarados, glaseados o escarchados).

-Confituras, jaleas y mermeladas, purés y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por cocción, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante.

-Frutas u otros frutos y demás partes comestibles de plantas, preparados o conservados de otro modo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante o alcohol, no expresados ni comprendidos en otra parte.

-Preparaciones para salsas y salsas preparadas; condimentos y sazonadores, compuestos; harina de mostaza y mostaza preparada.

-Helados, incluso con cacao.

-Preparaciones alimenticias no expresadas ni comprendidas en otra parte.

