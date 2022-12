Tributaria se quedó corta: Asobancaria por calificación de Standard & Poors

Tras la decisión de la firma calificadora de riesgo de Standard & Poors de no modificar su perspectiva negativa del país, el gremio que reúne a las entidades bancarias consideró que la respuesta del Gobierno con la reforma tributaria no fue suficiente.



El presidente de Asobancaria, Santiago Castro, explicó que es necesario intensificar acciones adicionales, tales como un plan de recortes adicionales del gasto público para mantener el grado de inversión.



"Nos están lanzando una advertencia con esta perspectiva negativa, con estas señales se deben iniciar unas acciones", señaló.



Cabe descastar que Standard & Poors argumentó su decisión en "el riesgo de que Colombia pierda su actual calificación si el desbalance fiscal no mejora en los próximos 18 meses".



Respecto a esto, Castro agregó que hay trabajo por hacer porque "ya la reforma está como está".



"Creo que cuando se dice que los ingresos no fueron suficientes hay que pensar en recortes adicionales del gasto", precisó. En ese sentido manifestó que este es un mensaje para que los colombianos dejen de actuar pasivamente ante las irregularidades.



“Quiero que la gente se mueva en el país. Que no nos dejamos meter la reforma tributaria. Que nos movamos en contra de los políticos corruptos, que dejemos de actuar tan pasivamente”, dijo.