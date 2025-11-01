USO respalda transición energética, pero sin dejar la producción de petróleo y gas

La Unión Sindical Obrera (USO) advirtió que la posible venta de la participación de Ecopetrol en el Permian, un productivo yacimiento de hidrocarburos Estados Unidos, representaría un riesgo para la estabilidad financiera y operativa de la empresa estatal colombiana. A este activo lo consideran como “el negocio más rentable” de Ecopetrol en el segmento de hidrocarburos.

La USO tiene reparos directos frente a los argumentos del Gobierno. “Presidente, no permitiremos que Ecopetrol venda el Permian porque afecta drásticamente el desempeño operativo y financiero del grupo empresarial. Los argumentos con que usted justifica la venta son errados y distorsionan los conceptos de evaluación financiera”, señaló el sindicato.

Insisten en que decisiones como esta ponen en riesgo la sostenibilidad de Ecopetrol, una empresa que —recordaron— “fue creada por los trabajadores y ha sido defendida con sacrificio durante décadas”.

Destacan la importancia del gas natural en la matriz energética del país, al señalar que lo utiliza el 65% de la industria nacional y más de 10,5 millones de hogares, además de haber evitado racionamientos eléctricos durante los periodos del fenómeno de El Niño.



Aunque la organización sindical respaldó la transición hacia energías renovables, advirtió que esta debe hacerse sin abandonar la producción de petróleo y gas, actividades que actualmente generan el 86% de los ingresos de Ecopetrol y son esenciales para atender su deuda, estimada en 29.000 millones de dólares.

Un recordatorio clave que resaltan es que el mundo sigue consumiendo alrededor de 106 millones de barriles de petróleo diarios, cifra que, según sus proyecciones, se mantendría por los próximos 30 o 40 años, por lo que Colombia “no puede renunciar a su soberanía energética mientras exista demanda”.



Los datos

Ecopetrol ha sido “el soporte de la economía nacional” y, durante el actual gobierno, ha entregado $138 billones al país, distribuidos en $41,3 billones en dividendos, $31 billones en regalías y $66 billones en impuestos. Desde la USO piden tener en cuenta esos datos.

Subrayan que los combustibles fósiles continúan garantizando la movilidad de más de 20 millones de vehículos, incluidas motos, aeronaves y embarcaciones, y que su explotación responsable sigue siendo clave para la seguridad energética.