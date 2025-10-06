Usuarios reciben 'baldado de agua' si transfiere mal con Bre-B: explican que pasa con esa plata

Desde este 6 de octubre, los colombianos tendrán un importante cambio en la manera de manejar su dinero, especialmente al enviar y recibir transferencias. Las tradicionales operaciones entre bancos, que por años exigían ingresar extensos números de cuenta, seleccionar entidades y confirmar datos, empezarán a ser cosa del pasado. Con el nuevo sistema, el dinero llegará casi de inmediato.

Esto será posible gracias al inicio del funcionamiento de Bre-B, una red interoperable impulsada por el Banco de la República que conectará a todas las entidades financieras del país bajo una sola infraestructura.

Según explicó la vicepresidenta de Bavaria, Maritza Pérez, Bre-B es “como un riel por el que se mueve el dinero”, y permitirá que cualquier ciudadano disponga de sus recursos con mayor facilidad. Este sistema también integrará a las billeteras digitales más usadas en Colombia, como Nequi y DaviPlata, simplificando aún más los pagos y transferencias.



Cómo funciona Bre-B y qué reemplaza

Bre-B llega para reemplazar a TransfiYa, un sistema que operaba desde 2020 y que permitía enviar dinero entre números de celular. Sin embargo, la nueva herramienta amplía las posibilidades, permitiendo usar lo que se denomina “llaves” para identificar cuentas. Estas llaves pueden ser el número de celular, la cédula, el correo electrónico o una clave alfanumérica.

Sobre si una misma llave puede usarse en varias entidades, la respuesta es no. “La definición que se hizo en Colombia desde el Banco de la República es que una llave solo puede estar en un producto”, explicó Pérez. No obstante, una persona sí puede asignar varias llaves a un mismo producto, aunque no una sola llave a diferentes cuentas.



Qué pasa si se equivoca al enviar dinero

Uno de los temas que más inquieta a los usuarios es qué ocurre si se comete un error en una transferencia. Este es un punto que ha generado debate, ya que en plataformas como Nequi o DaviPlata, los errores en los envíos suelen ser irreversibles.

Aunque estas aplicaciones han intentado servir de intermediarias para recuperar el dinero, el éxito depende casi siempre de la voluntad del receptor. En el caso de Bre-B, el escenario no será diferente. “Una vez uno manda el dinero, se fue”, advirtió Pérez, señalando que las transferencias son inmediatas, por lo que no hay opción de reversar un envío.

Pese a esto, el Banco de la República no descarta implementar mecanismos futuros que ayuden a los usuarios a corregir errores y evitar la pérdida de dinero, especialmente en montos altos.



¿Ambas partes deben tener Bre-B para enviar dinero?

No es necesario que ambos usuarios tengan Bre-B. Solo la persona que recibe el dinero debe contar con una llave registrada. “La llave se requiere para el que recibe. Para enviar, no necesito llave. Solo pido la llave de quien recibirá el dinero”, aclaró Pérez.

De esta manera, el nuevo sistema del Banco de la República promete modernizar las transferencias en Colombia, haciendo los pagos más rápidos, sencillos y conectados, aunque aún con el reto de ofrecer mayor seguridad en los errores de envío.