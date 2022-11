El esposo, quien se aprestaba para tomarle la foto, intentó advertirle pero la mujer no lo escuchó y la ola la tapó. (Vea también: ¿Recuerda ‘La caída de Edgar’? Cumple 10 años y así está su protagonista ahora ).

“Un día en la playa decidí tomar una fotografía en una roca que me pareció preciosa. No estaba al tanto, mi marido estaba haciendo un video, mientras yo estaba posando, comenzó a gritar acerca de la ola, la que me tomó por sorpresa”, dice la descripción del video publicado en YouTube.