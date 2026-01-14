En vivo
Blu Radio  / Judicial  / Fiscalía vincula a banda 'PPP' con financiación del ELN y falsificación de carnets universitarios

La fiscal explicó que para asegurar la financiación del ELN y el aval de las acciones violentas, algunos integrantes de la red habrían asistido a campamentos guerrilleros.

Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 14 de ene, 2026

