Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Subirá botella de aguardiente de la FLA por medidas del Gobierno: advierten pérdidas

Subirá botella de aguardiente de la FLA por medidas del Gobierno: advierten pérdidas

Además, las utilidades que da la FLA podrían disminuir hasta $20.000 millones y se reducirían las ventas hasta de $40.000 millones.

