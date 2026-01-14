Subirá botella de aguardiente de la FLA por medidas del Gobierno: advierten pérdidas

Antioquia enfrenta crisis económica por las medidas del Gobierno nacional: Andrés Julián Rendón advirtió que los departamentos dejarán de percibir cerca de 720.000 millones de pesos por parte de la Fábrica de Licores de Antioquia.

Además, las utilidades que da la FLA podrían disminuir hasta $20.000 millones y se reducirían las ventas hasta de $40.000 millones.

La Gobernación de Antioquia mostró su preocupación por el decreto de emergencia económica y el incremento al salario mínimo que generaron graves consecuencias económicas para la Fábrica de Licores de Antioquia en el 2026.

Ante el crítico panorama, las autoridades mostraron las 'maromas' que tendría que hacer la FLA para poder transferir lo necesario al Gobierno nacional.



El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que la FLA tendrá que transferir al Gobierno nacional cerca de 720.000 millones de pesos, es decir, deben vender cerca de 3 billones de pesos al año, pero con las medidas recientemente conocida no solo bajarían las ventas sino también las utilidades.

“No solo por un menor recaudo del impuesto al consumo, previendo una caída en las ventas moderada, pero infortunadamente intuimos puede ser mayor, podríamos recibir 40 000 millones de pesos menos. Y nos hablan de que las utilidades que ellos nos transfieren se podrían reducir en 20 000 millones de pesos”, aseguró Rendón.

Hay que destacar que según los números entregados por la Gobernación de Antioquia durante el 2025 la FLA facturó un poco más de 2 billones de pesos, por lo que aseguran que deberán incrementar las ventas aún en medio de las cargas impositivas impuestas a los licores por parte del Gobierno nacional.

Rendón también manifestó que esos 720.000 millones de pesos dejarán de entrar a los departamentos de Colombia y lo que más le preocupa es que cerca del 40% de ese dinero se hubiera podido quedar en el departamento de Antioquia y por ello la crisis económica que indican va a sufrir la región durante el 2026.

En #Ruedadeprensa con @GobAntioquia manifestamos nuestra preocupación por los efectos que tendrá la #EmergenciaEconómica decretada por el Gobierno Nacional para la salud pública de los colombianos y para las finanzas territoriales. pic.twitter.com/OcwuLuIgbt — Fábrica de Licores de Antioquia (@flaenlinea) January 13, 2026

A la espera de que entre otras cosas, llegue una medida cautelar para tumbar el incremento del salario mínimo, la Gobernación de Antioquia también mencionó que las medidas económicas del Gobierno nacional afectan a 12.000 familias que no tendrían las soluciones de vivienda, o lo que sería lo mismo, cerca de 265.000 millones de pesos que no entrarían al departamento.

