Autorizan marcas de aguardiente del país para su ingreso comercial en el Huila

En cumplimiento de la sentencia 032 de 2025 emitida por la Corte Constitucional, tres marcas de aguardiente elaboradas por la Licorera de Caldas y la Industria Licorera de Cundinamarca quedan autorizadas para su respectiva comercialización en el Huila.

Aguardiente Amarillo de Manzanarez Foto: Licorera de Caldas

La secretaria de Hacienda departamental, Diana Patricia Sierra, explicó que la introducción de otros aguardientes a la región del Huila se hará siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 1816 de 2016.

“Esta autorización no significa que cualquier persona pueda introducir y comercializar aguardiente en el territorio departamental de manera inmediata. Es indispensable cumplir con los requisitos legales y contar con la respectiva estampilla del Huila para su distribución”, señaló la secretaria de Hacienda.

Agregó la funcionaria que también se encuentra en trámite la autorización para que el aguardiente antioqueño, producido por la Fábrica de Licores de Antioquia, pueda ingresar legalmente al mercado del Huila para su debida distribución.

Por último, la secretaria de Hacienda, Diana Sierra, reiteró que la administración departamental mantiene su compromiso firme en la lucha contra el contrabando de licores y en la protección de los ingresos fiscales que benefician a programas sociales en el Huila.