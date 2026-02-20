En vivo
Zonas francas cerraron 2025 con caída en exportaciones y aumento de importaciones, según el DANE

Zonas francas cerraron 2025 con caída en exportaciones y aumento de importaciones, según el DANE

Las zonas francas colombianas vendieron menos al exterior en diciembre del año pasado, mientras aumentaron sus compras del exterior, lo que redujo el superávit comercial del 2024.

