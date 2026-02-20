Zonas francas cerraron 2025 con caída en exportaciones y aumento de importaciones, según el DANE

Las exportaciones desde las zonas francas colombianas bajaron 5% en diciembre de 2025 frente al mismo mes del año anterior. En total, las ventas externas pasaron de 226.7 millones de dólares en 2024 a 215.3 millones de dólares en 2025, de acuerdo con un informe del DANE.

La caída se explicó principalmente por una fuerte reducción en las exportaciones de las zonas francas especiales, mientras que las zonas francas permanentes lograron aumentar sus ventas al exterior. Algunos destinos, como Puerto Rico, Panamá e India, redujeron sus compras, mientras que México e Italia aumentaron la demanda de productos colombianos.

Por productos, hubo menos exportaciones de mercancías diversas, es decir, productos transportados en unidades individuales, paquetes, cajas, tambores o piezas sueltas en lugar de en contenedores masivos. Sin embargo, crecieron las ventas de equipos eléctricos y electrónicos.

En contraste, las importaciones aumentaron con fuerza. En diciembre de 2025 las compras externas desde las zonas francas crecieron 35 %, impulsadas sobre todo por materias primas, insumos y piezas para la industria. Estados Unidos fue el principal proveedor, seguido de Tailandia y Arabia Saudita.



Este comportamiento afectó la balanza comercial de las zonas francas. En diciembre, el superávit fue de apenas 16.8 millones de dólares, muy por debajo de los 81.5 millones del año anterior. En todo 2025, el superávit cayó a 330 millones de dólares, frente a 1.367 millones en 2024.

Durante el año, las zonas francas permanentes (las de exportaciones) registraron los mayores superávits, especialmente Rionegro y La Cayena, mientras que la zona franca de Pereira tuvo el mayor déficit.

Finalmente, los ingresos de mercancías a zonas francas crecieron cerca de 28% en diciembre y las salidas totales aumentaron 5%, principalmente hacia el mercado colombiano.

