18 de agosto de 2023 - El Andén, programa completo

Este viernes, 18 de agosto, en El Andén se debatió sobre la ejecución presupuestal del Gobierno: ¿le costará el puesto a los ministros?

Para debatir sobre esta polémica se subieron a El Andén: el economista Jorge Iván Cárdenas, el asesor legislativo Andrés León y el analista político Miguel Parra.

"En materia de ejecución presupuestal, cuando el Gobierno solo lleva el 16 %, se raja el rector del colegio, que es el presidente, por no dar órdenes y se raja su gobernabilidad al gabinete, así ahora quiera poner matrícula condicional", comentó Jorge Cárdenas.

También expresó Cárdenas que: "Tenemos un Estado que es mal ejecutor, y un Gobierno que no articula sus políticas con el presupuesto, por eso no avanzan los proyectos ni las inversiones. No tenía sentido tramitar una adición presupuestal si la ejecución del Gobierno está tan baja".

Publicidad

Por otro lado, León argumentó: “Dejemos el fatalismo mediático, el presupuesto de inversión del PGN se ha comprometido en inversión en un 60 % y en ejecución de caja en un 33 %, a corte de julio, cifras que son mejores indicadores que el primer Gobierno de Santos y a él no se le armó todo este escándalo”.

"El Gobierno no ejecuta por su falta de experiencia y el presidente Gustavo Petro sabe que en un mes no se pueden mejorar los indicadores, que fue la orden que le dio a sus ministros o sino se van", dijo Miguel Parra.