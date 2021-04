Este viernes en El Andén estuvo el senador Jorge Robledo, quien habló sobre varios temas nacionales, incluyendo el plan nacional de vacunación.

"Me tocó con la vacuna con AstraZeneca. La verdad es que los porcentajes de fallas son muy bajos, así que asumí la responsabilidad de vacunarme. No he tenido ninguna consecuencia, salvo el hombro adolorido", dijo.

