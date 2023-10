Continua el conflicto israelí-palestino: El Radar, 14 de octubre de 2023

El sábado, 14 de octubre, en El Radar con Ricardo Ospina, estuvo Maryluz Rivera, ciudadana colombo-israelí radicada en Israel, quien relató cómo se ha vivido en este territorio el conflicto luego del ataque de Hamás.

"En esta etapa yo también quiero hacer parte de la lucha de este pueblo, yo no me muevo a no ser que esto escale", afirmó.

Además, Gali Dagan, embajador de Israel en Colombia, dio detalles de la situación en Israel, equiparando la perdida de vidas durante el conflicto con el Holocausto.

“Tenemos hasta ahora 1.200 muertos. Es una pérdida de vida de un solo día más grave que hemos tenido el pueblo judío desde el Holocausto. Entonces ahora nosotros reaccionamos muy, muy fuerte contra Hamas para eliminar su infraestructura terrorista y eliminar por el futuro cualquier amenaza de esta organización”, expresó.

Por último, el embajador de Palestina en Colombia, Raúl Malki, expresó su perspectiva sobre el conflicto y la situación histórica que enfrenta el pueblo palestino.

“El pueblo palestino lleva reclamando su libertad desde aquel entonces y negociando con los israelíes, vamos a ver si llegamos a un acuerdo para que digamos, podamos aplicar lo que es el derecho internacional. El derecho internacional dice que ninguna fuerza, ningún país puede ocupar otro a la fuerza. Israel lo ha hecho hace 56 años”, puntualizó.

