¿Cuál es el futuro energético de Colombia?: El Radar, programa completo del 15 de julio

El sábado 15 de julio, en El Radar con Ricardo Ospina, estuvo Kent Francis James, político, abogado y diplomático colombiano, que se desempeñó como primer gobernador del departamento de San Andrés y Providencia, se conectó para hablar del fallo de La Haya a favor de Colombia: "Es un territorio que no se puede dividir. Por mucho que digamos cuáles son los límites, eso es ficticio, la vida en el mar es una sola".

Fredy Zuleta, gerente general Enlaza, filial del grupo Energía de Bogotá, se pronunció sobre cómo avanzan en el país los proyectos que pretenden aumentar el uso de las energías renovables.

"Cuando entren los parques solares y se sumen a lo que ya tiene el país, estamos hablando de que esto significará aproximadamente el 10% de la energía del país", afirmó Fredy Zuleta.

La cantante Laura Maré dio detalles sobre su nuevo lanzamiento 'María': "Esta es la historia de María, una de mis amigas, es una historia real (…) La escribí un día que salí con ella y por primera vez no me habló de su ex".

Publicidad

Escuche el programa completo aquí: