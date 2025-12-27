Emergencia económica y candidatos presidenciales: programa 27 de diciembre de 2025

El Radar del sábado 27 de diciembre de 2025 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.



El exdirector del Dane, excandidato a la alcaldía de Bogotá y exconcejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo, comentó sobre su desacuerdo con la improvisación en la política y advirtió que la corrupción no ocurre solo por acción, sino también por omisión.

El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, resaltó la importancia de apoyar a campesinos y microempresarios como base para fortalecer la producción local, el empleo y el desarrollo regional.

Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, enfatizó que la conversación política pública del Gobierno tiene efectos como mayor incertidumbre, nuevos impuestos y freno a la inversión en el sector minero.

Se dieron recomendaciones de cine, como El Paseo 8, la tradicional comedia familiar de Dago García que se estrena cada fin de año, una historia ligera y divertida pensada para disfrutar en familia en temporada decembrina.

