Emergencia económica y candidatos presidenciales: programa 27 de diciembre de 2025

El Radar del sábado 27 de diciembre de 2025 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.
- El exdirector del Dane, excandidato a la alcaldía de Bogotá y exconcejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo, comentó sobre su desacuerdo con la improvisación en la política y advirtió que la corrupción no ocurre solo por acción, sino también por omisión.
- El exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, resaltó la importancia de apoyar a campesinos y microempresarios como base para fortalecer la producción local, el empleo y el desarrollo regional.
- Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería, enfatizó que la conversación política pública del Gobierno tiene efectos como mayor incertidumbre, nuevos impuestos y freno a la inversión en el sector minero.
- Se dieron recomendaciones de cine, como El Paseo 8, la tradicional comedia familiar de Dago García que se estrena cada fin de año, una historia ligera y divertida pensada para disfrutar en familia en temporada decembrina.
