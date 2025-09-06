Experta advierte situación en el Caribe: “Un dedo equivocado en el gatillo desataría un conflicto"

La tensión entre Venezuela y Estados Unidos se ha incrementado en los últimos días, luego de movimientos militares que generan incertidumbre sobre un posible choque en el Caribe. El sobrevuelo de aviones venezolanos sobre un buque estadounidense y la respuesta de Washington con el despliegue de cazas en Puerto Rico han encendido las alarmas en la región.

En este contexto, la internacionalista Teresita Aya analizó en El Radar de Blu Radio la creciente confrontación. Su frase fue clara y contundente: “Yo no descarto la idea de que el dedo de alguien se equivoque en el gatillo… y ese es el mayor riesgo en este momento para empezar una confrontación que nadie quiere, pero que cada vez es más cercana”.



Escenarios de confrontación militar en el Caribe

Aya descartó que lo ocurrido se trate de un simple ejercicio antidrogas. Según explicó, lo que hoy se observa es un despliegue de barcos, lanchas y aviones de combate que responde más a un pulso político y militar que a operaciones de control. “Estamos viendo más bien una reacción inmediata del gobierno de Maduro, lo que nos lleva a un escenario de conflicto, quizás limitado, pero real”, advirtió.

La internacionalista agregó que el uso de aviones F16, aunque antiguos, tiene un alto valor simbólico. “Maduro quiere mostrar que no es tan débil como creen, pero el mensaje es hacia adentro, para decirles a los suyos que tiene cómo defenderse”, comentó.

Venezuela moviliza su Armada ante despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe Foto: AFP

Estrategia de Estados Unidos frente a Venezuela

Del lado estadounidense, la respuesta ha sido aumentar la presión. Aya recordó que el expresidente Donald Trump mantiene una frustración desde 2019, cuando fracasó la operación que buscaba impulsar a Juan Guaidó como líder de transición. Esa herida, sumada a la reciente designación del cartel de los Soles y el Tren de Aragua como grupos terroristas, traza la línea de acción de Washington. “Trump ha ido dando todas las puntadas para llegar a lo que estamos viendo, mucho más que una operación antidrogas. Y él va a seguir escalando”, aseguró.

La llegada de 10 cazas F35 a Puerto Rico y los discursos del secretario de Estado, Marco Rubio, se interpretan como un mensaje de que Estados Unidos no reducirá la intensidad. “Si quieren guerra, guerra van a tener”, resumió la analista.



Colombia, en medio de la tormenta diplomática

En cuanto al papel de Colombia, Aya advirtió un riesgo en materia diplomática. La condena del presidente Gustavo Petro al bombardeo de una lancha venezolana por parte de EE. UU., junto con el fracaso en obtener respaldo dentro de la CELAC, podrían traer consecuencias. “A veces da la impresión de que Colombia se la está jugando a que no nos certifiquen en la lucha antidrogas”, señaló.

Publicidad

Con la certificación estadounidense en la lucha antidrogas próxima a definirse, Colombia queda en una posición delicada. Mientras tanto, el temor de que “un dedo equivocado en el gatillo” desate una crisis mayor en el Caribe sigue siendo el principal riesgo latente.