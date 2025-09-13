En vivo
La importancia del medio ambiente para la humanidad: El Radar, programa 13 de septiembre de 2025

Los hechos que son noticia en Colombia y el mundo en El Radar del 13 de septiembre de 2025.

El Radar
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 13, 2025 02:58 p. m.

Estos fueron los temas tratados en El Radar de este sábado, 13 de septiembre de 2025:

Philip Blom, historiador y autor de reconocidos bestsellers sobre historia, política y filosofía, y Juan Gabriel Vásquez, novelista colombiano ganador de premios internacionales y autor de obras como El ruido de las cosas al caer y La forma de las ruinas, hablaron sobre los grandes desafíos que marcaron el presente y el futuro de la humanidad.

Santiago Trujillo, Secretario de Cultura de Bogotá, habló sobre la Bienal Internacional de Arte y Ciudad Bogotá 25, que se inaugurará el próximo sábado 20 de septiembre y estará abierta hasta el 9 de noviembre.

Escuche el programa completo aquí

