Las tensas relaciones de Petro y EE.UU.: El Radar, programa 04 de octubre de 2025

Los hechos que son noticia en Colombia y el mundo en El Radar del 04 de octubre de 2025.

El Radar
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de oct, 2025

El Radar del sábado 04 de octubre de 2025 abordó temas de gran relevancia política y económica para Colombia, con invitados que ofrecieron análisis sobre el panorama actual y los retos que enfrenta el país.

María Margarita Zuleta González, internacionalista y directora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de los Andes, conversó con Ricardo Ospina sobre la tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos. Durante el diálogo, analizó las repercusiones de las decisiones del presidente Gustavo Petro frente a Washington, el impacto del retiro de visas por parte del Gobierno estadounidense y las consecuencias de los pronunciamientos en redes sociales. Zuleta también expuso la necesidad de restablecer canales diplomáticos efectivos, proteger los intereses estratégicos y comerciales del país y mantener relaciones bilaterales estables sin comprometer los principios democráticos ni los derechos humanos.

Por otra parte, José Ignacio López, presidente de ANIF, explicó cómo el cambio demográfico que vive Colombia tendrá profundas implicaciones en la economía y la sociedad. Señaló que la tasa de natalidad cayó a apenas 1,1 hijos por mujer en 2024, mientras que la expectativa de vida sigue en aumento, lo que acelera el proceso de envejecimiento poblacional y plantea nuevos retos en materia de productividad y sostenibilidad fiscal.

Escuche el programa completo aquí:

