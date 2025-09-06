Presión de EE.UU al régimen de Venezuela: El Radar, programa 6 de septiembre de 2025

Estos fueron los temas tratados en El Radar de este sábado, 6 de septiembre de 2025:

Julio Borges, Abogado y expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, habló sobre la presión de estados unidos al régimen de Venezuela y del cartel de los soles.

Teresa Aya, Analista internacional y conferencista, habló sobre la presión de estados unidos al régimen de Venezuela.

Santiago Saray, periodista deportivo de Blu Radio, habló de la clasificación de la selección Colombia al Mundial del México, Estado Unidos y Canadá 2026.

Nastassja Rojas, directora adjunta para Colombia de Amnistía Internacional Venezuela, habló de las elecciones presidenciales que tendrá Colombia para el 2026.

María Celeste Ponce, Diputada de la Nación de Argentina, habló de las elecciones legislativas que tendrá Argentina.

Escuche el programa completo aquí: