Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia en el Mundial
Despliegue militar de EEUU
Movilidad Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Presión de EE.UU al régimen de Venezuela: El Radar, programa 6 de septiembre de 2025

Los hechos que son noticia en Colombia y el mundo en El Radar del 6 de septiembre de 2025.

El Radar
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 02:54 p. m.

Estos fueron los temas tratados en El Radar de este sábado, 6 de septiembre de 2025:

Julio Borges, Abogado y expresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, habló sobre la presión de estados unidos al régimen de Venezuela y del cartel de los soles.
Teresa Aya, Analista internacional y conferencista, habló sobre la presión de estados unidos al régimen de Venezuela.
Santiago Saray, periodista deportivo de Blu Radio, habló de la clasificación de la selección Colombia al Mundial del México, Estado Unidos y Canadá 2026.
Nastassja Rojas, directora adjunta para Colombia de Amnistía Internacional Venezuela, habló de las elecciones presidenciales que tendrá Colombia para el 2026.
María Celeste Ponce, Diputada de la Nación de Argentina, habló de las elecciones legislativas que tendrá Argentina.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos