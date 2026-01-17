Régimen venezolano sigue sin cumplir con la liberación de presos: programa 17 de enero de 2026

El Radar del sábado 17 de enero de 2026 centró su análisis en la crisis venezolana, los movimientos geopolíticos en Medio Oriente y el inicio del reacomodo político en Colombia, con testimonios y miradas expertas que ayudan a entender un escenario internacional y regional en plena tensión.

Diego Casanova: El representante del Comité por la Libertad de Presos Políticos denunció la falta de transparencia del régimen venezolano y aseguró que solo 89 liberaciones han sido verificadas, muy lejos de las cifras anunciadas oficialmente.

Ramón Guanipa: El hijo del líder opositor Juan Pablo Guanipa relató la incertidumbre sobre el paradero de su padre y cuestionó la opacidad del proceso de liberaciones, señalando la angustia que viven cientos de familias.

Enrique Rodríguez: El corresponsal analizó la crisis en Irán, marcada por el desplome de la moneda, protestas masivas y una represión cada vez más violenta frente al desafío abierto de la población al poder religioso.

Teresita Aya: La analista internacional explicó los posibles escenarios de transición en Venezuela, el rol estratégico de China e Irán y el interés geopolítico de Estados Unidos en territorios clave como Groenlandia.

Aníbal Gaviria: El candidato presidencial colombiano presentó su participación en la Gran Consulta por Colombia, defendiendo una propuesta basada en la unidad nacional, su experiencia de gobierno y la superación de la violencia.

Un episodio clave para entender cómo se cruzan la política, los derechos humanos y la geopolítica al inicio de 2026.

