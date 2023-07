¿Cómo identificar una mente tóxica?: En Blu Jeans, programa completo, julio29

El sábado, 29 de julio, En Blu Jeans, tuvo como invitado para el tema principal fue el conferencista internacional, consultor y escritor, Alejandro Ambrad, quien habló de las mentes tóxicas.

"Lo más importante es no dejarnos envenenar porque el tóxico está lleno de veneno", aseguró Alejandro Ambrad.

La Batalla Musical entre Jey Castañeda y Juan Carlos Solarte comenzó con 'Love On The Brain' de Rihanna, versus 'Every Breath You Take' de Robert Downey Jr y finalizó con 'One Last Time' de Ariana Grande, frente a 'Nuestro Amor Será' de Rapsodia.

Mauricio Quintero le pregunto a los oyentes en el Test ¿Qué tan paranoico es usted?

Luis Carlos Rueda trajo las mejores recomendaciones de series para el fin de semana y dio un vistazo a lo más reciente del mundo del cine.

Jey Castañeda respondió preguntas sobre moda y entregó recomendaciones de vestimenta para diferentes ocasiones.

En La Máquina De La Verdad se aclararon algunos mitos y realidades sobre la fotografía.

Escuche el programa completo: