¿Cómo quitarnos la dependencia de las pantallas? En Blu Jeans, programa 13 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 13, 2025 11:02 a. m.
El programa del sábado, 13 de septiembre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre María del Pilar Valencia enfrentándose a María Clara Gracia, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló de Leal Pet Food, el emprendimiento que nace en 2014 para el bienestar de las mascotas por medio de la nutrición consciente.
- En Un columnista nos contó, se leyó una columna de opinión que habla acerca de la 'ventabilidad' que es la capacidad propia de una empresa de tener visión para vender lo mejor, e invita a reflexionar si ofrecemos lo que podemos dar.
- En el Tema Central, se habló con la médica, neuróloga epileptóloga y escritora de Mente Calma, Vanessa Benjumea, sobre cómo quitarnos la dependencia de las pantallas, en qué momento se convirtió en un problema y no en una solución, y cuánto tiempo es prudente estar frente a una pantalla.
- En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de la menopausia.
- En Historia de viajes, se habló sobre Villa de Los Ares, en Rusia, famosa por albergar diversos palacios donde resalta la arquitectura y el oro en su interior.
Escuche el programa completo aquí: