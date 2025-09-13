¿Cómo quitarnos la dependencia de las pantallas? En Blu Jeans, programa 13 de septiembre de 2025

El programa del sábado, 13 de septiembre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre María del Pilar Valencia enfrentándose a María Clara Gracia, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló de Leal Pet Food, el emprendimiento que nace en 2014 para el bienestar de las mascotas por medio de la nutrición consciente.

En Un columnista nos contó, se leyó una columna de opinión que habla acerca de la 'ventabilidad' que es la capacidad propia de una empresa de tener visión para vender lo mejor, e invita a reflexionar si ofrecemos lo que podemos dar.

En el Tema Central, se habló con la médica, neuróloga epileptóloga y escritora de Mente Calma, Vanessa Benjumea, sobre cómo quitarnos la dependencia de las pantallas, en qué momento se convirtió en un problema y no en una solución, y cuánto tiempo es prudente estar frente a una pantalla.

En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de la menopausia.

En Historia de viajes, se habló sobre Villa de Los Ares, en Rusia, famosa por albergar diversos palacios donde resalta la arquitectura y el oro en su interior.

