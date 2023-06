¿Cómo saber si los padres tienen comportamientos hippies?: En Blu Jeans, programa junio 17

El sábado, 17 de junio, En Blu Jeans, tuvo como invitado para el tema central a Andrés Gutiérrez, psicólogo experto en fenómenos sociales, quien habló sobre los papás hippies.

"La conducta humana es dimensional. Hay papás hippies que se volvieron hippies por un mensaje de amor en los años 70 (…) Son mentes muy libres, ellos pelean de una forma más radical contra la injusticia y el capitalismo y los jóvenes, hijos de estos papás, lo hacen de una manera más avanzada", resaltó Andrés Gutiérrez.

En Leyendas de En Blu Jeans, se comentaron algunos datos curiosos de Gengis Kan, un guerrero y conquistador mongol que unificó a las tribus nómadas de esta etnia del norte de Asia, fundador y primer Gran Kan del Imperio Mongol, el imperio más grande de la historia.

En la sección de emprendimiento Orgullo País se destacó Dluchi Lab, un laboratorio fabricante de productos cosméticos.

La Batalla Musical se dio entre Luis Carlos rueda y María Clara García, comenzando con Could You Be Loved' de Bob Marley & The Wailers, frente a 'California Dreamin' de The Mamas & The Papas, para darle paso a 'With A Little Help From My Friends' de Joe Cocker, versus 'A Mi Papá' de Diomedes Díaz, finalizando con 'Santana' de Smooth (Stereo) ft. Rob Thomas, contra 'Mis hijos' de Óscar de León.

Las recomendaciones de series para el fin de semana del día del padre y lo más reciente del mundo del cine con Luis Carlos Rueda. Juan Carlos Solarte, entregó recomendaciones de los mejores planes para celebrar con papá.

Escuche el programa completo aquí: