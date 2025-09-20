En vivo
¿Cómo se está viviendo la vejez actualmente? En Blu Jeans, programa 20 de septiembre de 2025

En En Blu Jeans del sábado, 20 de septiembre de 2025.

Integrantes de En Blu Jeans
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2025

El programa del sábado, 20 de septiembre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Andrés López enfrentándose a Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo País, se habló de Vestik, un chaleco terapéutico portátil para niños y jóvenes con fibrosis quística que nació de una historia real.
  • En Un columnista nos contó, se leyó una columna de opinión que habla acerca de cómo pensar que el amor es eterno es una forma de manejar la incertidumbre, e invita a reflexionar acerca de la manera de disfrutar la compañía de las personas que amamos.
  • En el Tema Central, se habló con el sociólogo Ricardo Forero, sobre cómo se está viviendo la vejez actualmente, las barreras que se enfrentan en esa etapa y si se le está dando el valor que corresponde.
  • En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de la inteligencia artificial.

Escuche el programa completo aquí:

