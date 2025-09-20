¿Cómo se está viviendo la vejez actualmente? En Blu Jeans, programa 20 de septiembre de 2025

Actualizado: 20 de sept, 2025
El programa del sábado, 20 de septiembre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Andrés López enfrentándose a Mauricio Quintero, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló de Vestik, un chaleco terapéutico portátil para niños y jóvenes con fibrosis quística que nació de una historia real.
- En Un columnista nos contó, se leyó una columna de opinión que habla acerca de cómo pensar que el amor es eterno es una forma de manejar la incertidumbre, e invita a reflexionar acerca de la manera de disfrutar la compañía de las personas que amamos.
- En el Tema Central, se habló con el sociólogo Ricardo Forero, sobre cómo se está viviendo la vejez actualmente, las barreras que se enfrentan en esa etapa y si se le está dando el valor que corresponde.
- En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos de la inteligencia artificial.
Escuche el programa completo aquí: