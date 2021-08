Emprendimiento de iluminación busca despegar en la reactivación económica

World Lighting S.A.S es una pequeña empresa colombiana que comercializa material de iluminación, desde una bombilla en adelante. Este emprendimiento se vio duramente afectado por la pandemia y la reactivación no ha sido la mejor.

“Nuestra activación no se ha dado por no tener un musculo financiero importante. Ser terceros en la cadena también nos afecta muchísimo. La empresa hace tiempo que no viene recibiendo recursos y trabajando a puerta cerrada hace más difícil buscar clientes y oportunidades de negocio”, dijo en Orgullo País Alejandro Rey, fundador de World Lighting S.A.S.

Rey busca que su empresa despegue, pero reconoce que cambió la manera de hacer los negocios.

“La manera de hacer negocios cambió, incluso, mucho antes de la pandemia. Con el tema de las redes sociales las personas venían incursionando con sus productos de una manera diferente. La comunicación ahora es distinta. El tema de virtualidad hace que los desplazamientos sean mínimos y que se focalicen recursos en otros sentidos”, afirmó.

Además, añadió: “En nuestro caso hemos tratado de no tener nada de esto, pues considero que es importante hacerlo con una persona idónea que nos pueda llevar de la mano en este sentido, para que la imagen y la marca crezcan de la correcta forma”.

Para comunicarse con World Lighting S.A.S lo puede hacer en los teléfonos 313 304 7508 y 312 406 3646.

Escuche la entrevista completa aquí: