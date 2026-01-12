Los momentos más difíciles que hemos vivido por falta de memoria: En Blu Jeans, 12 de enero de 2026

El programa del lunes festivo 12 de enero de 2026 en Blu Jeans contó con las siguientes secciones:

En el Tema Central, se habló sobre los cuales han sido los momentos más difíciles que el ser humano ha vivido por lapsus mentales o falta de memoria.

En La máquina de la verdad, se comentó sobre mitos y realidades de la vida, entre ellos, si el talento llega solo con tener éxito.

Además, al finalizar, se abordaron algunas situaciones cotidianas que nos pasan a todos.