Los peligros de acudir a ChatGPT como apoyo emocional: En Blu Jeans, programa 11 de octubre de 2025

Actualizado: 11 de oct, 2025
El programa del sábado, 11 de octubre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre María del Pilar Valencia y Juanca Solarte, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló de la historia de la salsamentaria más antigua de Bogotá.
- En Un columnista nos contó, se leyó una columna de opinión que habla acerca de la crisis de los 60, e invita a reconocer que tenemos problema y consultar con un experto acerca de cómo solucionarlos.
- En el Tema Central, se habló con el psicoterapeuta y experto en pérdidas y vínculo emocional, Mario Guerra, sobre los riesgos de utilizar la IA como terapeuta emocional
- En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos sobre la nariz y el olfato.
- En Historia de viajes, se habló sobre las famosas casas coloniales de Barichara.
Escuche el programa completo aquí: