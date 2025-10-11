Los peligros de acudir a ChatGPT como apoyo emocional: En Blu Jeans, programa 11 de octubre de 2025

El programa del sábado, 11 de octubre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre María del Pilar Valencia y Juanca Solarte, y contó con las siguientes secciones:



En Orgullo País, se habló de la historia de la salsamentaria más antigua de Bogotá.

En Un columnista nos contó, se leyó una columna de opinión que habla acerca de la crisis de los 60, e invita a reconocer que tenemos problema y consultar con un experto acerca de cómo solucionarlos.

En el Tema Central, se habló con el psicoterapeuta y experto en pérdidas y vínculo emocional, Mario Guerra, sobre los riesgos de utilizar la IA como terapeuta emocional

En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos sobre la nariz y el olfato.

En Historia de viajes, se habló sobre las famosas casas coloniales de Barichara.

Escuche el programa completo aquí: