Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Los peligros de acudir a ChatGPT como apoyo emocional: En Blu Jeans, programa 11 de octubre de 2025

En En Blu Jeans del sábado, 11 de octubre de 2025. Encuentre información, noticias, música, entretenimiento y mucho más.

En Blu Jeans 2023
En Blu Jeans
Foto: Blu Radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2025

El programa del sábado, 11 de octubre de 2025, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre María del Pilar Valencia y Juanca Solarte, y contó con las siguientes secciones:

  • En Orgullo País, se habló de la historia de la salsamentaria más antigua de Bogotá.
  • En Un columnista nos contó, se leyó una columna de opinión que habla acerca de la crisis de los 60, e invita a reconocer que tenemos problema y consultar con un experto acerca de cómo solucionarlos.
  • En el Tema Central, se habló con el psicoterapeuta y experto en pérdidas y vínculo emocional, Mario Guerra, sobre los riesgos de utilizar la IA como terapeuta emocional
  • En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos sobre la nariz y el olfato.
  • En Historia de viajes, se habló sobre las famosas casas coloniales de Barichara.

Escuche el programa completo aquí:

