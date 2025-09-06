Orgullo País: Daniel Angarita, un colombiano que lleva su música a Estados Unidos

El artista colombiano Daniel Angarita, conocido en la escena musical como Angarita, decidió hace ocho años dejar su carrera en la radio nacional para iniciar un camino artístico en Estados Unidos. Desde entonces ha trabajado en formación vocal y composición, con el objetivo de consolidar un estilo propio que lo identifique en el escenario internacional.

Su más reciente sencillo, “Bajo el sol”, ya está disponible en todas las plataformas musicales y en YouTube. La canción, inspirada en una experiencia personal en Nueva York, mezcla letras en español e inglés con ritmos que incorporan gaita, tambores, guitarra y marimba del Pacífico colombiano.

“Representar a Colombia siempre ha estado en mi mente y en mi corazón. Es uno de mis objetivos principales y lo voy a hacer con todo lo que tenga”, aseguró el artista, quien resalta la importancia de mostrar las raíces musicales del país en cada producción.

Aunque su carrera apenas comienza, Angarita ha recibido comentarios positivos de oyentes que destacan la conexión emocional con su propuesta. “Algunas personas me han dicho que les encantó ‘Bajo el sol’ y me hablan de partes específicas de la canción con las que conectaron. Eso me llena el corazón”, agregó.

Con una comunidad digital en crecimiento en las redes sociales, el cantante avanza en su propósito de posicionar el talento colombiano en el exterior. Su propuesta combina autenticidad, sonidos tradicionales y un mensaje fresco pensado para conectar con públicos diversos.

Con “Bajo el sol”, Angarita busca consolidarse como un nuevo exponente de la música colombiana en el extranjero, llevando la identidad del país a escenarios internacionales.