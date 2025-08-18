Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Estos son los nuevos ganadores del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez

Estos son los nuevos ganadores del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez

Durante seis días, la Ciudadela Petronio, ubicada en la Unidad Deportiva Alberto Galindo de Santiago de Cali, fue escenario para más de 2.000 artistas.

Agrupaciones de Timbiquí, Puerto Tejada, Barbacoas, Buenaventura, Chocó, Istmina, Bogotá y Cali participaron en el festival
Foto Alcaldía de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 18, 2025 02:18 p. m.

Más de 52 agrupaciones llegaron a la tarima principal tras superar una exigente ruta de clasificaciones regionales en ocho zonales que recorrieron municipios como Timbiquí, Buenaventura, Barbacoas, Istmina, y ciudades como Bogotá y Cali, así como Esmeraldas en Ecuador. Este proceso dejó en evidencia la riqueza sonora y cultural de la región Pacífico.

Así mismo 17 fueron los invitados nacionales e internacionales, y más de 170 portadores de tradición en gastronomía, moda, bebidas ancestrales y artesanías.

Ganadores Petronio Álvarez 2025

Modalidad Marimba y Cantos Tradicionales

  • 1º lugar: Patacoré (Cali)
  • 2º lugar: Ritmo del Este
  • 3º lugar: Batea
  • Mejor intérprete de marimba tradicional: Jhon Alex del Castillo Cortés – Patacoré

Modalidad Chirimía de Flauta

  • 1º lugar: Timbisón (Timbiquí - Cali)
  • 2º lugar: Chirimía San José
  • 3º lugar: Son de Timbiquí
  • Mejor flautista: Ronal Alberto Campaña – Aires Andágueda

Modalidad Chirimía de Clarinete

  • 1º lugar: Ensamble Chirimía (Quibdó)
  • 2º lugar: Remansos del Río Tagachí
  • 3º lugar: Samburuk
  • Mejor clarinetista: Indalecio Sánchez Mosquera – Samburuk

Modalidad Violines Caucanos

  • 1º lugar: Mokumba (Santander de Quilichao)
  • 2º lugar: Dejando Huellas
  • 3º lugar: Juventud Ancestral
  • Mejor violinista tradicional: Cristian David Ocoro – Dejando Huellas

Modalidad Libre

  • 1º lugar: Mangle Sonoro (Pacífico colombiano)
  • 2º lugar: Melanina Group
  • 3º lugar: Chonto Soul
  • Mejor intérprete de marimba libre: Roger Esteban Alegría – Fusión Manglares

Premios individuales destacados

  • Mejor intérprete vocal tradicional: Otoniel Orobio – Camarón de Playa
  • Mejor voz: Johan Castro Perlaza – Mangle Sonoro
  • Mejor canción inédita: “Anhelos de paz total” – Tonny Emilio Chaberra (Samburuk Chirimía)
  • Mejor arreglo musical: “Yo vide a la muerte” – Carlos Andrés Bonilla (Mangle Sonoro)

Homenaje a Nidia Gongora

Uno de los momentos más emotivos del cierre fue el homenaje a la cantora y compositora Nidia Góngora, originaria de Timbiquí (Cauca), reconocida por su trayectoria de más de 20 años en la música tradicional del Pacífico.

La artista recibió el mayor reconocimiento del Festival por su compromiso con la preservación cultural, y ofreció un concierto inolvidable junto a Quantic y Canalón de Timbiquí, interpretando temas de su nuevo álbum Pacífico Maravilla.

Rancho Aparte cerró con broche de oro

El festival concluyó con una contagiosa presentación de Rancho Aparte, agrupación chocoana que puso a bailar a miles de asistentes al ritmo de chirimía, en una noche que transformó la Ciudadela Petronio en un mar de pañuelos y alegría colectiva.

