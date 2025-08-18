Estos son los nuevos ganadores del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez

Más de 52 agrupaciones llegaron a la tarima principal tras superar una exigente ruta de clasificaciones regionales en ocho zonales que recorrieron municipios como Timbiquí, Buenaventura, Barbacoas, Istmina, y ciudades como Bogotá y Cali, así como Esmeraldas en Ecuador. Este proceso dejó en evidencia la riqueza sonora y cultural de la región Pacífico.
Así mismo 17 fueron los invitados nacionales e internacionales, y más de 170 portadores de tradición en gastronomía, moda, bebidas ancestrales y artesanías.
Ganadores Petronio Álvarez 2025
Modalidad Marimba y Cantos Tradicionales
- 1º lugar: Patacoré (Cali)
- 2º lugar: Ritmo del Este
- 3º lugar: Batea
- Mejor intérprete de marimba tradicional: Jhon Alex del Castillo Cortés – Patacoré
Modalidad Chirimía de Flauta
- 1º lugar: Timbisón (Timbiquí - Cali)
- 2º lugar: Chirimía San José
- 3º lugar: Son de Timbiquí
- Mejor flautista: Ronal Alberto Campaña – Aires Andágueda
Modalidad Chirimía de Clarinete
- 1º lugar: Ensamble Chirimía (Quibdó)
- 2º lugar: Remansos del Río Tagachí
- 3º lugar: Samburuk
- Mejor clarinetista: Indalecio Sánchez Mosquera – Samburuk
Modalidad Violines Caucanos
- 1º lugar: Mokumba (Santander de Quilichao)
- 2º lugar: Dejando Huellas
- 3º lugar: Juventud Ancestral
- Mejor violinista tradicional: Cristian David Ocoro – Dejando Huellas
Modalidad Libre
- 1º lugar: Mangle Sonoro (Pacífico colombiano)
- 2º lugar: Melanina Group
- 3º lugar: Chonto Soul
- Mejor intérprete de marimba libre: Roger Esteban Alegría – Fusión Manglares
Premios individuales destacados
- Mejor intérprete vocal tradicional: Otoniel Orobio – Camarón de Playa
- Mejor voz: Johan Castro Perlaza – Mangle Sonoro
- Mejor canción inédita: “Anhelos de paz total” – Tonny Emilio Chaberra (Samburuk Chirimía)
- Mejor arreglo musical: “Yo vide a la muerte” – Carlos Andrés Bonilla (Mangle Sonoro)
Homenaje a Nidia Gongora
Uno de los momentos más emotivos del cierre fue el homenaje a la cantora y compositora Nidia Góngora, originaria de Timbiquí (Cauca), reconocida por su trayectoria de más de 20 años en la música tradicional del Pacífico.
La artista recibió el mayor reconocimiento del Festival por su compromiso con la preservación cultural, y ofreció un concierto inolvidable junto a Quantic y Canalón de Timbiquí, interpretando temas de su nuevo álbum Pacífico Maravilla.
Rancho Aparte cerró con broche de oro
El festival concluyó con una contagiosa presentación de Rancho Aparte, agrupación chocoana que puso a bailar a miles de asistentes al ritmo de chirimía, en una noche que transformó la Ciudadela Petronio en un mar de pañuelos y alegría colectiva.