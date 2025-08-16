Orgullo País: la empresa de marroquinería que hace diseños exóticos en Bogotá

Inspirada en el legado de más de tres décadas de trabajo en el cuero de su madre, la marca Robert Caimán nació hace cuatro años en el barrio Restrepo de Bogotá, reconocido por su tradición zapatera. Su fundador, Robert Díaz, decidió darle un giro disruptivo a la marroquinería tradicional para conquistar un público amante de lo diferente y lo exclusivo.

La propuesta de Robert Caimán se caracteriza por diseños exóticos, con colores vibrantes, texturas poco convencionales y hasta la inclusión de joyería en sus piezas. Aunque muchos de sus productos evocan pieles de animales exóticos como babillas o serpientes, toda su línea está elaborada con cuero vacuno sometido a procesos aprobados por las autoridades ambientales, garantizando sostenibilidad y respeto por la fauna en peligro de extinción.

Uno de los grandes diferenciales de la marca es la experimentación: desde cinturones con grandes chapas, bolsos con acabados poco comunes, hasta su más reciente apuesta: los tabis, un modelo de zapatos que promete convertirse en tendencia por su estilo innovador. Además, Robert Díaz y su familia han comenzado a explorar la fusión del cuero con otro ícono de lujo colombiano: las esmeraldas, creando piezas exclusivas que combinan tradición y sofisticación.

La marca ha tenido un crecimiento constante gracias al respaldo de la Cámara de Comercio de Bogotá, que recientemente los invitó a participar en la feria “Talento al Parque”, realizada el 8, 9 y 10 de agosto de 2025 en el Parque de la 93. Allí, Robert Caimán brilló con su propuesta colorida y distinta, confirmando que en Colombia hay creatividad y calidad para competir en el mercado del lujo.

Foto: Instagram @RobertCaiman1

Aunque por ahora no cuentan con tienda física, la empresa ha fortalecido su presencia a través del comercio electrónico y redes sociales. Su comunidad en Facebook e Instagram ya alcanza cerca de 20.000 seguidores, interesados en descubrir y adquirir sus piezas.

“Estamos honrando un legado familiar de más de 30 años, pero con una visión fresca. Creamos productos de alta calidad, exóticos, diferentes, que representan lo mejor del cuero colombiano”, asegura Robert Díaz.

