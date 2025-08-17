¿Una persona sin bienes aplica a Ley de Insolvencia?: En Blu Jeans, programa 10 de agosto del 2025

Estos fueron los temas tratados este domingo, 17 de agosto de 2025, en En Blu Jeans:

En Qué me pongo, se habló sobre si, para verse elegante con minifalda, siempre es necesario usar medias veladas.

En El Columnista, se habló sobre los 8 recursos para identificar la realidad de cada persona en el ámbito laboral.

En el Tema central, se profundizó en los escenarios donde las personas sin bienes pueden entrar a la Ley de Insolvencia y si afecta más a las personas naturales o comerciales.

En La Máquina de la Verdad, se habló sobre los mitos y verdades sobre los seguros de vehículos.

En Datos cocteleros, se habló sobre el aprendizaje vicario, el cual consiste en aprender mirando a otros.

Escuche el programa completo aquí: