¿Una persona sin bienes aplica a Ley de Insolvencia?: En Blu Jeans, programa 10 de agosto del 2025

Estos fueron los temas tratados este domingo, 17 de agosto de 2025, en En Blu Jeans:
En Qué me pongo, se habló sobre si, para verse elegante con minifalda, siempre es necesario usar medias veladas.
En El Columnista, se habló sobre los 8 recursos para identificar la realidad de cada persona en el ámbito laboral.
En el Tema central, se profundizó en los escenarios donde las personas sin bienes pueden entrar a la Ley de Insolvencia y si afecta más a las personas naturales o comerciales.
En La Máquina de la Verdad, se habló sobre los mitos y verdades sobre los seguros de vehículos.
En Datos cocteleros, se habló sobre el aprendizaje vicario, el cual consiste en aprender mirando a otros.
Escuche el programa completo aquí: