Así funcionan los hogares sustitutos: 31 de agosto de 2025 - Encuentros Blu, programa completo

Escuche las mejores recomendaciones para vivir bien en Encuentros Blu, de este domingo, 31 de agosto de 2025.



Claudia Meza, trabajadora de la Comisión para la Adopción Internacional (CAI), dio detalles sobre los hogares sustitutos, cómo funcionan, qué lo regula y de qué se trata.

María Lima Era, escritora cubana, comentó sobre su nuevo libro, 'Hasta donde el corazón me lleve'.

Yeiver Rivera, escritor, habló sobre su libro 'Ni una Más, ni una Menos: La Ruta al Feminicidio', y profundizó en la Ley Huérfanos por Feminicidios.

Andrea Barragán, coordinadora de Bienestar Estudiantil de Bachillerato en The English School, habló sobre "Regreso al colegio".

Escuche el programa completo aquí: