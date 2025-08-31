Así funcionan los hogares sustitutos: 31 de agosto de 2025 - Encuentros Blu, programa completo

Actualizado: agosto 31, 2025 10:22 p. m.
Escuche las mejores recomendaciones para vivir bien en Encuentros Blu, de este domingo, 31 de agosto de 2025.
- Claudia Meza, trabajadora de la Comisión para la Adopción Internacional (CAI), dio detalles sobre los hogares sustitutos, cómo funcionan, qué lo regula y de qué se trata.
- María Lima Era, escritora cubana, comentó sobre su nuevo libro, 'Hasta donde el corazón me lleve'.
- Yeiver Rivera, escritor, habló sobre su libro 'Ni una Más, ni una Menos: La Ruta al Feminicidio', y profundizó en la Ley Huérfanos por Feminicidios.
- Andrea Barragán, coordinadora de Bienestar Estudiantil de Bachillerato en The English School, habló sobre "Regreso al colegio".
Escuche el programa completo aquí: