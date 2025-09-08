¿Cómo manejar situaciones de desempleo? 7 de septiembre de 2025 - Encuentros Blu, programa completo

Actualizado: septiembre 08, 2025 01:48 a. m.
Escuche las mejores recomendaciones para vivir bien en Encuentros Blu, de este domingo, 7 de agosto de 2025.
- Camilo De-Irisarri, director de la emisora de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, dio detalles sobre los espacios culturales de la institución y la función de la emisora.
- Isabel Cristina Rincón, directora de Exposer 2025, comentó sobre la historia del evento y cómo ayuda a la construcción de sociedad.
- Juan Carlos Linares, presidente de LHH, dio consejos cobre cómo manejar las situaciones de desempleo.
- Santiago Gómez, participante de la red de emprendedores internacional, profundizó en la compañía y el camino por emprender.
Escuche el programa completo aquí: