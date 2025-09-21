En vivo
La importancia de la alfabetización: 21 de septiembre de 2025 - Encuentros Blu, programa completo

Escuche las mejores recomendaciones para vivir bien en Encuentros Blu, de este domingo, 21 de septiembre de 2025.

encuentros blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de sept, 2025

Escuche las mejores recomendaciones para vivir bien en Encuentros Blu, de este domingo, 21 de agosto de 2025:

  • Juan Carlos Alcaide, consultor español experto en la experiencia en el cliente, dio detalles sobre la economía plateada.
  • Adriana Casas, coordinadora de primaria del colegio Los Alcaparros de Bogotá, profundizó en el mes de la alfabetización en el mundo y su importancia.
  • Aida Jaramillo, de Vega&Jaramillo Asociados Comunicaciones, habló sobre las campañas publicitarias y los proyectos sociales
  • Daniel Villalva, instructor de gimnasio, mencionó las claves y la importancia del ejercicio.

Escuche el programa completo aquí:

