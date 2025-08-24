Publicidad

Sancionada Ley Huérfanos por Feminicidios: 24 de agosto de 2025 - Encuentros Blu, programa completo

Escuche las mejores recomendaciones para vivir bien en Encuentros Blu, de este domingo, 24 de agosto de 2025.

encuentros blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 24, 2025 10:30 p. m.

Escuche las mejores recomendaciones para vivir bien en Encuentros Blu, de este domingo, 24 de agosto de 2025.

  • Catalina Vélez, escritora colombiana, profundizó en la armonía empresarial.
  • Juan Arango, escritor colombiano, dio detalles de su nuevo libro Marginalia.
  • Yerly del Pilar Mozo, ingeniera, comentó sobre la ley que declara a los animales como seres sintientes.
  • Juan Carlos García, profundizó en la Ley Huérfanos por Feminicidios en el país.

Escuche el programa completo aquí:

