Sancionada Ley Huérfanos por Feminicidios: 24 de agosto de 2025 - Encuentros Blu, programa completo

Actualizado: agosto 24, 2025 10:30 p. m.
Escuche las mejores recomendaciones para vivir bien en Encuentros Blu, de este domingo, 24 de agosto de 2025.
- Catalina Vélez, escritora colombiana, profundizó en la armonía empresarial.
- Juan Arango, escritor colombiano, dio detalles de su nuevo libro Marginalia.
- Yerly del Pilar Mozo, ingeniera, comentó sobre la ley que declara a los animales como seres sintientes.
- Juan Carlos García, profundizó en la Ley Huérfanos por Feminicidios en el país.
Escuche el programa completo aquí: